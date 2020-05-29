لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، إلى "أنّنا شعرنا أنّ هناك من يحاول تقسيم من سيستفديون من قانون العفو العام وفق 3 أجزاء: جزء يتعلّق بالطائفة الشيعية، جزء يتعلّق بالطائفة السنية، وجزء يتعلّق بالمسيحيّين. كما أنّ هناك من يحاول بيعنا حصّة العملاء، وهذا لن يمّر، لأنّنا لا ندافع عنها".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "العميل الّذي تعامل مع إسرائيل، والإرهابي الّذي قاتل الجيش اللبناني وتجار المخدرات الّذين قتلوا شبابنا، كلّهم بالنسبة لنا قَتلوا أشخاصًا، ويجب أن يكملوا محكوميّتهم حتّى النهاية"، مشيرًا إلى أنّ "في مكان ما، نحن نطالب بآليّة للمبعدين قسرًا، ونحن مقتنعون أنّ هناك فرقًا بين المبعدين قسرًا والعملاء، وأصلًا هناك قانون أُقر بموضوع المبعدين، وهو بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة".
وأكّد معلوف "أنّنا لا نريد أن يحصل عفو عن العملاء، ونرفض تخفيض السنة الجرميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: لا نريد أن يحصل عفو عن العملاء وهناك فرق بينهم وبين المبعدين قسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.