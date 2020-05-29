معلوف: لا نريد أن يحصل عفو عن العملاء وهناك فرق بينهم وبين المبعدين قسرا

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، إلى "أنّنا شعرنا أنّ هناك من يحاول تقسيم من سيستفديون من قانون ​العفو العام​ وفق 3 أجزاء: جزء يتعلّق ب​الطائفة الشيعية​، جزء يتعلّق ب​الطائفة السنية​، وجزء يتعلّق بالمسيحيّين. كما أنّ هناك من يحاول بيعنا حصّة العملاء، وهذا لن يمّر، لأنّنا لا ندافع عنها".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "العميل الّذي تعامل مع ​إسرائيل​، والإرهابي الّذي قاتل ​الجيش اللبناني​ وتجار ​المخدرات​ الّذين قتلوا شبابنا، كلّهم بالنسبة لنا قَتلوا أشخاصًا، ويجب أن يكملوا محكوميّتهم حتّى النهاية"، مشيرًا إلى أنّ "في مكان ما، نحن نطالب بآليّة للمبعدين قسرًا، ونحن مقتنعون أنّ هناك فرقًا بين المبعدين قسرًا والعملاء، وأصلًا هناك قانون أُقر بموضوع المبعدين، وهو بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة".

وأكّد معلوف "أنّنا لا نريد أن يحصل عفو عن العملاء، ونرفض تخفيض السنة الجرميّة".