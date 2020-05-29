عقيص: إقرار آلية التعيينات في الأونيسكو أمس هو انتصار لمبدأ الكفاءة

أفاد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، إلى أن "التكتل اليوم كان لديه موقف واضح"، متمنيًا أن "تعبّر الحكومة عن حسن نيتها بإرجاء اي تعيينات ادارية مطروحة إلى ما بعد نشر القانون الذي اقره ​مجلس النواب​ أمس".

ولفت عقيص، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "بخصوص كما جرى اليوم، كان هناك تدخلات ولم يكن هناك مراعاة الكفاءة"، منوّهًا بأن "ما جرى بالأمس في ​قصر الاونيسكو​ هو انتصار لمبدأ الكفاءة وكف اليد السياسية عن ​التعيينات​".

كما أعرب عن أمله بأن "يتم اعتماد بأي تشكيلات قادمة، آلية التعيين التي تعطي دور للوزير المختص و​مجلس الخدمة المدنية​".

وبالنسبة لقانون ​العفو العام​، أفاد عقيص بأنه "نحن كقوات لبنانية كنا ضده واعلنا عنه في الجلسة الأولى للّجنة النيابية، وأشرنا إلى أن هذا القانون ليس مطروح بالتوقيت المناسب. نحن نعيش ازمات عديدة تقتضي منا التشدد في ​مكافحة الجرائم​". وأكد أن "اهم الطرق هي بتفعيل ​القضاء اللبناني​، والمدخل هو بالافراج عن ​التشكيلات القضائية​".