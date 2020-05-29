حبيش: الحزب الحاكم يرفض آلية التعيينات لأنها تقيد الزبائنية

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش، في حديث تلفزيوني أن "التيار الوطني الحر" يرفض آلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب لأنه بهذه الآلية لا يمكن أن يعين "الزبائنية". الحزب الحاكم يعين من يريد ويزيل من ضده"، مبينا أن "هذه الآلية تقيد الزبائنية السياسية في التعيينات وتذهب بإتجاه الكفاءة".
وأكد أن التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب كانوا معترضين على مادة تخفيض العقوبات، وبعض القوى اعترضت على إعادة المبعدين، وأتى قانون العفو، وكل دول العالم تقيم عفوا عاما
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