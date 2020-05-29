اعتقال سياسي بوسني بشبهة فساد حول صفقة أجهزة تنفس اصطناعي

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ساراييفو: اعتقلت السلطات البوسنية رئيس وزراء أحد كياني هذا البلد عقب تحقيق يتعلق بصفقة شراء 100 جهاز تنفس اصطناعي من الصين لعلاج مرضى كوفيد-19، وفق ما أفاد الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الجمعة.

واستجوبت الشرطة الفدرالية الخميس رئيس حكومة الاتحاد الكرواتي البوسني فاضل نوفاليتش البالغ 61 عاما حول الصفقة، وفق وسائل إعلام.

وأكد رئيس حزب العمل الديموقراطي (إس دي إيه) الذي ينتمي اليه نوفاليتش، وهو الحزب الاسلامي الرئيسي في البوسنة، توقيف رئيس الوزراء، وطالب مكتب المدعي العام "تقديم أدلته بشكل سريع" ضده.

والصفقة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار وأٌبرمت في ابريل أثارت الشبهات بعد ان تبين أن السلطات استأجرت خدمات شركة زراعية لا علاقة لها بالحقل الطبي للحصول على الأجهزة.

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وفتح المدعي العام تحقيقا بالقضية، حيث أشار في بداية مايو الى شهادة خبير بأن أجهزة التنفس من طراز غير ملائم لوحدات العناية المركزة حيث يجب وضعها.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مدير هيئة الحماية المدنية المسؤول عن الصفقة ورئيس الشركة التي تم استئجار خدماتها لشراء الأجهزة اعتقلا ايضا.

ينتشر الفساد على مستوى واسع في البوسنة احدى أفقر الدول في اوروبا، وفق منظمات حقوقية ورقابية. وسجلت البوسنة المقسومة الى منطقتين، واحدة يديرها الصرب وأخرى يسيطر عليها الكروات والبوسنيون منذ التسعينات، نحو 2500 إصابة و150 وفاة جراء كوفيد-19.

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