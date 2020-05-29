شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة سيصدر بيانا يوميا يعلن فيه آخر تطورات فيروس كورونا بين أعضاء النقابة البالغ عددهم قرابة 12 ألف عضو، اعتمادا على تحديث المعلومات المتواصل القائم على الجهد الذى تقوم به لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة الزميل أيمن عبدالمجيد بالتنسيق على مدار الساعة مع النقيب.

وأوضح ضياء رشوان فى بيان له، أنه منذ صدور البيان السابق مساء الأربعاء الماضى الموافق 27 مايو، هناك حالة جديدة مؤكدة لزميل صحفى تم نقله لمستشفى متخصص بالقاهرة، وهو يتلقى العلاج فى الوقت الحالى، كما أن حالة أخرى مشتبه بها لزميل محتجز بإحدى المستشفيات بالقاهرة تحت العلاج والملاحظة لحين ظهور نتيجة المسحة التى أخذت منه كما أن هناك حالتى اشتباه بالإصابة تم أخذ مسحات منهما وفى انتظار النتائج يخضعان للعزل المنزلى وقد انتقل لرحمة الله زميل كان مشتبه فى إصابته أثناء وجوده بإحدى المستشفيات قبل أن تظهر نتيجة المسحة التى أخذت منه.

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وتابع: "بذلك يصل إجمالى عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الفيروس بين أعضاء النقابة إلى 10 حالات، تعافت منها تماما 4 حالات، ويخضع منها للعلاج 4 حالات منهم 3 بالمستشفيات وحالة مستقرة تخضع للعلاج فى المنزل، وحالتا وفاة، بالإضافة لحالة وفاة واحدة كان مشتبها بها وتوفى الزميل قبل ظهور نتيجة المسحة. كما أن هناك 3 حالات مشتبه بها فى انتظار نتيجة التحاليل، واحدة منهم بالمستشفى وحالتان بالعزل المنزلي".

وناشد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كل الزملاء باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات التى توصى بها وزارة الصحة، لكى يتجنبوا وأسرهم مخاطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا ضرورة سرعة اتصالهم بالنقابة فى حالة شكاواهم وأسرهم من أى أعراض تثير الاشتباه فى إصابتهم بالفيروس، لضمان التصرف تجاهها ومعالجتها فى الوقت الملائم.