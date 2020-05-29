شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نقيب النقابة الفرعية للمحامين فى بلبيس بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عبد الهادى أبوستيت، نقيب النقابة الفرعية للمحامين فى بلبيس بالشرقية، اليوم الجمعة، وقالت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة المشكلة لتلقى البلاغات وحالات الإصابة بفيروس كورونا تلقت بلاغا الساعة الثانية ظهرا بالحالة، مضيفا أن اللجنة تواصلت بمحافظ الشرقية لتوفير مكان لحجزه بعد فشل أكثر من محاولة.

وأضافت الزهراء، أنه بعد الاتصال بمحافظ الشرقية وحجز مكان للراحل فى مستشفى حميات الزقازيق وبعد إرسال سيارة إسعاف لنقل عبد الهادى أبوستيت نقيب النقابة الفرعية للمحامين فى بلبيس بالشرقية، للمستشفى إلا أنه توفى أثناء عملية نقله للمستشفى.

وأشارت إلى أن الراحل من مواليد عام 1959، وأنه أجرى التحاليل والأشعة المقطعية، وأن التحاليل أظهرت أن هناك اشتباه بإصابته بفيروس كورونا، ولكن بدون تحديد النسبة لعدم استطاعته إجراء المسحة نظرا لوفاته قبل إجراؤها.

Advertisements