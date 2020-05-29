شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دراسات الشرق الأوسط بباريس: تصريحات وزير الطاقة التركى كارثية.. وتؤكد اطماع اردوغان فى النفط الليبيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، تصريحات وزير الطاقة التركي بأن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط في سواحل ليبيا خلال 3 أشهر بأنها كارثية.

وقال " على " فى بيان له اصدره منذ قليل إن هذه التصريحات تؤكد انه لا هدف للنظام التركى الإرهابى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب اردوغان سوى السيطرة على النفط الليبيى، ومقدرات وثروات الشعب الليبيى، معربا عن ثقته التامة فى أن أحفاد المجاهد الكبير والعظيم عمر المختار لن يمكنوا النظام الإرهابى التركى من تحقيق أهدافه الشيطانية الخبيثة فى السطو على ثروات ومقدرات الشعب الليبيى.

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وطالب الدكتور عبد الرحيم على من المجتمع الدولى باسره وخاصة من الامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى سرعة التحرك لانقاذ ليبيا من الاستعمار التركى الغاشم خاصة بعد ان قامه بنقل الارهابيين والدواعش والمرتزقة الى الاراضى الليبية، مؤكدا ضرورة الوقف الفورى للسياسات الارهابية والاجرامية التى يقوم بها النظام التركى داخل ليبيا.

وناشد الدكتور عبد الرحيم على الشعب الليبيى الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وخلف جميع القوى والمؤسسات الشرعية الليبية لمواجهة اطماع السلطان التركى الارهابى فى مقدرات وثروات ليبيا وشعبها معربا عن ثقته فى قدرة الجيش والشعب الليبيى على هزيمة ارهابى ودواعش ومرتزقة رجب طيب اردوغان وجعل ليبيا مقبرة لهم.