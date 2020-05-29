شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى بشأن إجراءات التعامل مع إعلان اليابان عدم فاعلية عقار أفيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، بشأن إجراءات التعامل مع إعلان اليابان عدم فاعلية عقار أفيجان، وأوضحت هالة أبو السعد، فى سؤالها، أن دولة اليابان أعلنت عن عدم الاستمرار فى اختبار وتصنيع عقار أفيجان لثبوت عدم فاعليته خلال الفترة الماضية، لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى أن بعض الحالات محتمل أن يسبب لها العقار عيب خلقى فى المواليد، وذلك من ضمن الآثار الجانبية للعقار.

وتابعت النائبة: مصر من أوائل الدول التى أعلنت عن إجراء اختبارات سريرية للمرضى (عدد 50 مريض) مستخدمة عقار أفيجان فى شهر أبريل لمعرفة تأثيره على المرضى، ولفتت إلى أن مستشار الرئيس لشئون الصحة أعلن رسميا استخدام عقار أفيجان لرصد التأثير الإكلنيكى واختبار العقار لمعرفة مدة فعاليته، وقال إنه له نتائج فى العالم مبهرة حسب تعبيره، وجرت مفاوضات سياسية حتى توفر لنا اليابان المادة الخام لتصنيعه فى مصر.

وأشارت إلى أن وزير التعليم العالى صرح أنه تواصل مع الصين لتصنيع المادة الفعالة من العقار لبدء تصينع فى مصر فى شهر أبريل و أن له نتائج مبشرة و تم إضافته للبروتوكول العلاجى.