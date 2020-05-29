أول تصريح لنائب رئيس جامعة أسيوط بعد تعافيه من كورونا: "أعيد النظر في حياتي السابقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي :

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، خبر تعافيه من إصابته فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بسعادة غامرة، وسجدة شكر لله.

وبعد تعافيه وخروجه مساء اليوم الجمعة، من مستشفى الراجحي الجامعي للعزل بأسيوط، التقى "الخليج 365"، بنائب رئيس جامعة أسيوط، للتعرف علي رحلة الألم والعلاج والشفاء من فيروس كورونا.

وقال الدكتور شحاتة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عقب خروجه من مستشفى العزل: "علمت بسلبية العينة الثانية والتعافي من كورونا من خلال الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي الجامعي، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط".

وأضاف نائب رئيس الجامعة: "استقبلت الخبر بالسجود لله شكرًا على هذا الخبر المفرح، وكان عندي نفس إحساس انتظار ظهور نتيجتي في كلية الحقوق وأني أطلع من أوائل الدفعة، مشيرًا إلى أنه شعور صعب بعد قضاء 17 يومًا وخضوعي للعلاج والرعاية الطبية داخل مستشفى الراجحي الجامعي".

وتابع "غريب :" تجربة الإصابة بفيروس كورونا علمتني الصبر والتقرب إلى لله عز وجل، وعمل كشف حساب مع النفس وإعادة النظر في جميع الأمور التي اتخذتها في الفترة الماضية.

Advertisements

وأكمل: "اكتشفت مدى محبة الطلاب والأهالي لي عقب الإعلان عن إصابتي بفيروس كورونا، أتلقى مئات الرسائل التي تعبر عن المحبة والدعم والمساندة وهو ما زادني قوة وعزيمة وإرادة في الانتصار على فيروس كورونا".

وطالب الدكتور شحاتة غريب، المواطنين بمحافظة أسيوط بالتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ومنع الزيارات المنزلية، وارتداء الكمامات، وعدم الاستماع لمروجي الفتن والشائعات، حول فيروس كورونا، وأن الجائحة التي يمر بها العالم الآن تستوجب ضرورة الالتفاف والثقة في الدولة المصرية والثقة في أنفسنا وأن يكون لدينا إرادة وعزيمة في هذه الأزمة".

وأوضح الدكتور "غريب"، أنه ملتزم ببرتوكول وزارة الصحة بشأن اتباع سبل العلاج والراحة، مشيرًا إلى أنه سيقضي باقي فترة النقاهة داخل منزله، إلى أن يسمح له بالخروج ومباشرة أعماله داخل مكتبه بجامعة أسيوط".

وأضاف الدكتور شحاته، عقب العودة إلى العمل سوف أتابع تجهيز المدينة الجامعية طلاب، والمدينة الجامعية طالبات بالوليدية لاستقبال الطلاب المغتربين من خارج محافظة أسيوط، وذلك استعدادًا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بمختلفة الكليات الجامعية، ووضع عدة قواعد وضوابط تضمن سلامة الطلاب، أثناء تأدية الامتحانات".

ولفت الدكتور شحاته، إلى متابعة الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط كافة الترتيبات حرصًا على سلامة الطلاب، بحيث لا تتجاوز اللجنة ١٥ طالبًا أثناء تأدية الامتحانات بمسافة مترين بين كل طالب والآخر، وعدم وجود أكثر من ألفي طالب في الحرم الجامعي على مستوى كل الكليات، وأن تكون هناك فترة ساعتين بين كل امتحان وآخر، للسماح بخروج الطلاب من الحرم الجامعي وتعقيم الأماكن استعدادًا للامتحان الآخر.

واختتم الدكتور شحاته غريب، حديثه بالإشادة بجهود الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والطاقم الطبي في مستشفى الراجحي الجامعي على تقديم العلاج والرعاية الطبية له.