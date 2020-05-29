​رحلتان استثنائيتان تغادران القاهرة إلى كوالالمبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، رحلتان طيران استثنائيتان إحداهما تابعة للخطوط الجوية الأسيوية والثانية للخطوط الماليزية في طريقهما إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلة رقم MH8435 التابعة للخطوط الماليزية غادرت القاهرة، وعلى متنها 276 عالقًا ماليزيًا في طريقهم إلى كوالالمبور، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب بصالة السفر رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، كما غادرت الرحلة رقم D7675 التابعة للخطوط الأسيوية وعلى متنها 375 من العالقين في طريقم إلى كوالالمبور، وأنهيت لهم إجراءات السفر من نفس المبنى.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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