وفاة نقيب محاميّ بلبيس متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب: فارق المستشار عبدالهادي أبوستيت، نقيب محاميّ بلبيس، بالشرقية، الحياة متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا المُستجد". ونعى المستشار سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وفاة "أبوستيت" في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وفاة الأستاذ عبدالهادي أبوستيت المحامي عضو مجلس نقابة محامين جنوب الشرقية عن مركز بلبيس.. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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