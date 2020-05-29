كورونا في الوطن العربي: أكثر من 270 ألف إصابة.. ومصر تحقق قفزات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:



وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 271 ألف و 702 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3413 حالة.



تصدرت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت قائمة الدول العربية، من حيث إجمالي عدد الإصابات، وتصدرت مصر القائمة من حيث إجمالي عدد الوفيات.



ولم تسجل سوريا إصابات اليوم.