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كورونا في الوطن العربي: أكثر من 270 ألف إصابة.. ومصر تحقق قفزات جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:


وصل عدد الإصابات بفيروس -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 271 ألف و 702 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3413 حالة.


تصدرت كل من وقطر والإمارات والكويت قائمة الدول العربية، من حيث إجمالي عدد الإصابات، وتصدرت مصر القائمة من حيث إجمالي عدد الوفيات.


ولم تسجل سوريا إصابات اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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