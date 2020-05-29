بالمواعيد والشروط.. "تعليم الجيزة" تعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021. وبحسب بيان للمديرية، يبدأ التسجيل من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو، وينتهي الثلاثاء الموافق 30 يونيو. وفيما يلي أهم الشروط التي أقرتها المديرية، قبل التقديم لمرحلة رياض الأطفال: - يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط. Advertisements - ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2020 إلكترونيًا. - الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكني والمعتمدة من المحافظ. - الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله. - الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله. ويكون التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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