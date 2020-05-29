"تعليم الجيزة" تعلن فتح باب التظلمات لنتائج الإعدادية لمدة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعلن الدكتور خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة، ولمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان عنها وفقا للقرار الوزاري رقم 313.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة في الصف الثاني من الشهادة الإعدادية، سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو المقبل، مضيفًا أنه للطلاب الذين ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لهم، يمكنهم الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أمس الخميس، للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020 بنسبة نجاح 99.71 % حيث بلغ عدد المتقدمين (149152) طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 147833 طالبًا وطالبة.

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وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 601 طالب وطالبة، بينهم 425 بنات، و176 بنين، حيث تصدرت إدارات أطفيح والشيخ زايد والصف والعمرانية والعياط والواحات وكرداسة أعلى نسب النجاح وبلغت نسبه النجاح بهم 100%.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.

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