أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
واعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،
وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحاتالحرمين الشريفين، خصوصًا الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا 20 مارس وحتى إشعار آخر.
ومن جانبه شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين، والتدابير الوقائية التي تم العمل بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد المقبل.. السلطات السعودية توافق على الفتح التدريجي للمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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