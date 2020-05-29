الأحد المقبل.. السلطات السعودية توافق على الفتح التدريجي للمسجد النبوي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

واعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،

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خطة وكالة المسجد النبوي في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية بدءًا من يوم الأحد ١٤٤١/١٠/٨.

وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحات

الحرمين الشريفين، خصوصًا الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا 20 مارس وحتى إشعار آخر.

ومن جانبه شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين، والتدابير الوقائية التي تم العمل بها.