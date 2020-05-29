اختبار القياس بالسعودية رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب " Exam Soft"

تصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، وذلك بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب فى المملكة العربية السعودية، عن إتاحة كلمة مرور الاختبار التحصيلي التجريبي لطلاب المرحلة الثانوية، عبر رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتهدف هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى قياس مدى استيعاب الطلاب في المرحلة الثانوية من

المناهج الدراسية سواء للتخصصات العلمية أو التخصصات النظرية، حيث يتم توزيع أسئلة الاختبار التحصيلي التجريبي على مدى سنوات المرحلة الثانوية الثلاث بنسبة 20% من الأسئلة من مواد الصف الأول الثانوي، و30% من الأسئلة من مواد الصف الثاني الثانوي، والنسبة المتبقية ومقدارها 50% من الأسئلة من مواد الصف الثالث الثانوي.

موعد الاختبار بهيئة تقويم التعليم والتدريب:

Advertisements

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن موعد الاختبارات فى الفترة من يوم الجمعة 29 مايو 2020 وتستمر حتى يوم 3 يونيو 2020، حيث يمكن لطلاب المرحلة الثانوية الدخول الآن للاستعلام عن كلمة مرور الاختبار التحصيلي التجريبي.

رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب:

يمكن للطلاب الدخول والاستعلام عن كلمة مرور الاختبار التحصيلي التجريبي لطلاب المرحلة الثانوية، عبر رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال هذا الرابط"https://examsoft.com/etec