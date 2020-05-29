رئيس الوزراء الكندي يعلق على الاحتجاجات في الولايات المتحدة

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، يوم الجمعة، إن كثيرًا من الكنديين يتابعون أعمال الشغب في المدن الأمريكية بشعور الصدمة والرعب.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ترودو قوله خلال مؤتمر صحفي: "العنصرية ضد السود، العنصرية، حقيقية، إنها في الولايات المتحدة لكنها أيضًا في كندا".
وهزت مدينة منيابوليس ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة بسبب
وأضرم محتجون في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، النار في مبنى للشرطة، مساء الخميس، احتجاجا على وفاة جورج فلويدالشاب الأمريكي ذي الأصول الإفريقية خلال اعتقاله على أيدي رجال شرطة، في ثالث يوم من الاحتجاجات العارمة التي تشهدها المنطقة.
وإضافة إلى منيابوليس، شهدت كل من كنتاكي ولوس أنجلوس ومدن أخرى، احتجاجات خرج خلالها مئات المتظاهرين ليعبروا عن غضبهم لمقتل الرجل.
وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف ونهب، انطلقت بعد تداول مقطع فيديو لشرطي من ولاية مينيسوتا يضع ساقه فوق عنق جورج فلويد، الذي كان مطروحا أرضا ويبدو أنه كان فاقدا الوعي.
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