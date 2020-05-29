رغم كورونا.. انخفاض معدل الوفيات في فرنسا

قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات يوم الجمعة، إن معدلات الوفاة بين الأول و18 من شهر مايو تقل بنسبة ستة في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف المعهد الوطني الفرنسي أن النسبة تقل واحد في المئة عن المعدل المسجل لنفس الفترة من عام 2018 على الرغم من وباء فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات مؤقتة أنه خلال ذروة الوباء بين الأول من مارس و30 أبريل كانت معدلات الوفاة في فرنسا أعلى بنسبة 26 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق، وأعلى بنسبة 16 في المئة عن الفترة المماثلة من عام 2018.
وقال المعهد في بيان "منذ الأول من
وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية يوم أمس الخميس، تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و662 حالة.
وأفادت السلطات الصحية أن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 149 ألفا و71 حالة.
وتشير آخر الأرقام إلى أن انتشار الفيروس تباطأ، مع انحسار متواصل في عدد المرضى المتواجدين في حالة خطيرة أو في الإنعاش.
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