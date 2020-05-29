نشر مدير صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، جاسب الحجامي، قصة مريض يرقد في مستشفى الكرخ تبرع بالدواء المخصص له لمصاب آخر.
وكتب الحجامي: "موقف مشرف يلخص الغيرة والشهامة العراقية ويدل بشكل واضح على أن أصحاب الخير ما زالوا موجودين".
وأضاف، أن المريض محمد عباس شمس الله دخل إنعاش مستشفى الكرخ
وتابع: "قرر الأطباء اعطاءه بلازما من المرضى المتعافين، ولكن فصيلة دمه الشحيحة جعلت من الأمر ليس سهلا، ومؤخرا حصل على أحد المتبرعين من نفس فصيلة دمهوتم جلب البلازما له بالاسم، وعندما حضر الفريق البحثي لغرض إعطائه البلازما رفض أخذها وقال: أعطوها للمريض (م. ن.) الراقد في نفس الإنعاش".
وأشار الحجامي إلى أن شمس الله، "وبعد الالحاح عليه لغرض أخذ البلازما رفض بشدة وأصر على أن يعطي الدواء للمصاب الآخر الراقد بجانبه، وكتب تعهدا بالتنازل عن الدواء".
وختم أن "المريض الذي تلقى العلاج تحسنت حالته بفضل تبرع المصاب شمس ألله بدوائه".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقي مصاب بكورونا يتبرع بدوائه لمريض آخر ويساعده على الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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