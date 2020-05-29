عراقي مصاب بكورونا يتبرع بدوائه لمريض آخر ويساعده على الشفاء

نشر مدير صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، جاسب الحجامي، قصة مريض يرقد في مستشفى الكرخ تبرع بالدواء المخصص له لمصاب آخر.

وكتب الحجامي: "موقف مشرف يلخص الغيرة والشهامة العراقية ويدل بشكل واضح على أن أصحاب الخير ما زالوا موجودين".

وأضاف، أن المريض محمد عباس شمس الله دخل إنعاش مستشفى الكرخ

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العام منذ عدة أيام، بعد إصابته بفيروس كورونا ولا يزال في الانعاش حتى الآن.

وتابع: "قرر الأطباء اعطاءه بلازما من المرضى المتعافين، ولكن فصيلة دمه الشحيحة جعلت من الأمر ليس سهلا، ومؤخرا حصل على أحد المتبرعين من نفس فصيلة دمه

وتم جلب البلازما له بالاسم، وعندما حضر الفريق البحثي لغرض إعطائه البلازما رفض أخذها وقال: أعطوها للمريض (م. ن.) الراقد في نفس الإنعاش".

وأشار الحجامي إلى أن شمس الله، "وبعد الالحاح عليه لغرض أخذ البلازما رفض بشدة وأصر على أن يعطي الدواء للمصاب الآخر الراقد بجانبه، وكتب تعهدا بالتنازل عن الدواء".

وختم أن "المريض الذي تلقى العلاج تحسنت حالته بفضل تبرع المصاب شمس ألله بدوائه".