نهائي كأس انكلترا .. الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يحدد الأول من أغسطس موعد إقامة المباراة النهائية

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وجاء الإعلان عن هذا الموعد بعد أن حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الخميس، 17 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لاستئناف مباريات البطولة.

وبناء على الموعد الجديد ستقام مباريات دور الثمانية من كأس إنجلترا في الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران) المقبل (27-28) على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي‭‭ ‬‬في 18-19 من يوليو (تموز).

وقال الاتحاد الانجليزي إن هذه المواعيد «غير نهائية» وهي تعتمد على مدى توفر عناصر السلامة المطلوبة لإقامة المباريات، وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الانجليزي: «يسعدنا الموافقة على الموعد المؤقت لاستئناف كأس انجلترا 2019-2020».

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وأضاف المسؤول الانجليزي: «ظلت البطولة جزءا لا يتجزأ من برنامج كرة القدم الانجليزية طوال نحو 150 عاما، ونحن نود أن نوجه الشكر إلى إدارة رابطة الدوري الممتاز وأندية البطولة على دورهم في تنظيم مواعيد المباريات المتبقية في هذا الوضع غير المسبوق».

وأكد بولينغهام على أن هذه المواعيد لا تزال غير نهائية، وأن «صحة وسلامة اللاعبين والطواقم المعاونة والجمهور تبقى على رأس أولوياتنا».

وكان من المقرر إقامة مباريات دور الثمانية في مارس (آذار) الماضي قبل توقف البطولة والنشاط بكامله، وسيواجه ليستر سيتي نظيره تشيلسي، فيما سيلاقي نيوكاسل يونايتد فريق مانشستر سيتي، وسيكون شيفيلد يونايتد في مواجهة أرسنال، على أن يلتقي نوريتش سيتي نظيره مانشستر يونايتد.