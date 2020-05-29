توجيه تهمة القتل غير المتعمد إلى الشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 10:19 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 10:19 مساءً - مشاركة

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وقال مدعي المنطقة مايك فريمان للصحافيين إن “عنصر الشرطة السابق ديريك شوفين وجهت إليه تهمة القتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين”.

وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق توقيف شوفين بعدما أقيل من مهامه.

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وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه اضطرابات واسعة أدت الى نشر الحرس الوطني الأمريكي 500 من عناصره في المدينة لاعادة الهدوء إليها.

وبدأت التظاهرات قبيل مساء الخميس بعدد كبير من المحتجين الذين وضعوا كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد، بينما تحدثت شرطة مدينة سانت بول المجاورة عن أضرار وسرقات أيضا.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الجمعة، أن وفاة فلويد يجب ألا تعتبر “أمرا عاديا” في الولايات المتحدة.