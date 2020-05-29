احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأكدت، عبر صفحتها على ”تويتر“، تسجيل حالتي وفاة من المصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 260حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 412 حالة جديدة، بإجمالي حالات تعافي 17.097 حالة.
وتبدأ الإمارات الأحد المقبل مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة كورونا، إذْ يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%، وذلك في إطار الخطط التدريجية للعودة الكاملة للعمل.
البحرين تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحالات الجديدة ”منها 183 حالة لعمالة وافدة، و117 حالة لمخالطين لحالات قائمة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 10.382 إصابة“.
من جهة أخرى أكدت الوزارة تعافي 72 حالة جديدة من مصابي كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 5491 حالة، بينما توفي 15 مصابا بالفيروس منذ ظهورها في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. شفاء 412 حالة جديدة بالإمارات و300 إصابة جديدة في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.