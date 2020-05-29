كورونا.. شفاء 412 حالة جديدة بالإمارات و300 إصابة جديدة في البحرين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 10:19 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 10:19 مساءً - مشاركة

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وأكدت، عبر صفحتها على ”تويتر“، تسجيل حالتي وفاة من المصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 260حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 412 حالة جديدة، بإجمالي حالات تعافي 17.097 حالة.

وتبدأ الإمارات الأحد المقبل مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة كورونا، إذْ يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%، وذلك في إطار الخطط التدريجية للعودة الكاملة للعمل.

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البحرين تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحالات الجديدة ”منها 183 حالة لعمالة وافدة، و117 حالة لمخالطين لحالات قائمة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 10.382 إصابة“.

من جهة أخرى أكدت الوزارة تعافي 72 حالة جديدة من مصابي كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 5491 حالة، بينما توفي 15 مصابا بالفيروس منذ ظهورها في البلاد.