البيت الأبيض يعلق دخول باحثين وطلاب صينيين إلى أمريكا

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن واشنطن ستنهي المعاملة الخاصة لهونج كونج بسبب الصين، موضحاً أن "هناك خطوات نتخذها لها علاقة بالوضع المقلق في هونج كونج".

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وقال ترامب: إننا "سنفرض عقوبات على مسؤولين في هونج كونج، وسنبدأ إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونج كونج"، مؤكداً على أن "دخول صينيين يشكل خطراً على الأمن".

وأضاف: أن "الصين تنتهك الاتفاقية مع بريطانيا حول هونج كونج، ويُظهر تدخل الصين في هونج كونج أن الأخيرة لم تعد مستقلة".

وتابع: "الصين حولت نظام هونج كونج إلى نظام واحد في بلدين، ولم تلتزم بكلمتها حول الحكم الذاتي في هونج كونج".