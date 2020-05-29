كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السبت.. الجزائر تطلق رحلتين من فرنسا والمغرب لإجلاء العالقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، أنها قررت استئناف عمليات إعادة الجزائريين العالقين في الخارج اعتبارا من يوم غد السبت.

وأطلقت الحكومة رحلتين يوم غد من باريس والدار البيضاء لإجلاء العالقين، كما قررت إعادة 400 جزائري عالق في تونس، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت السلطات الجزائرية، قد فرضت يوم الأحد الماضي، عدة إجراءات إلزامية بينها ارتداء الكمامة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهددت بعقوبات مالية قاسية للمخالفين، في مؤشر على قرارات مرتقبة لـ"التعايش" مع الفيروس.