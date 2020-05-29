كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السبت.. الجزائر تطلق رحلتين من فرنسا والمغرب لإجلاء العالقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، أنها قررت استئناف عمليات إعادة الجزائريين العالقين في الخارج اعتبارا من يوم غد السبت.
وأطلقت الحكومة رحلتين يوم غد من باريس والدار البيضاء لإجلاء العالقين، كما قررت إعادة 400 جزائري عالق في تونس، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وكانت السلطات الجزائرية، قد فرضت يوم الأحد الماضي، عدة إجراءات إلزامية بينها ارتداء الكمامة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهددت بعقوبات مالية قاسية للمخالفين، في مؤشر على قرارات مرتقبة لـ"التعايش" مع الفيروس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,990 مليون إصابة، بينهم أكثر من 365 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,632 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.