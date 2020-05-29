كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: قررنا إنهاء علاقات التعامل مع منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إنهاء علاقة التعامل القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية؛ لأنها لم تقم بإصلاحتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأعلن "ترامب" أن الولايات المتحدة ستعاقب مسؤولين صينيين، بسبب تقويضهم الحكم الذاتي لهونج كونج، لافتاً إلى أن السلطات قررت منع دخول مواطنين أجانب معينين من الصين، الذين تحددهم الولايات المتحدة كمخاطر أمنية محتملة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارات لفرض عقوبات على الصين، بالإضافة إلى ضباط في هونج كونج في تقويضهم الحكم الذاتي لهونج كونج.