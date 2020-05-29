شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعلن إنهاء العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، أنه أنهى علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، ملقيا باللوم على منظمة الصحة العالمية في التعامل مع وباء كورونا.

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وقال” ترامب” موجهاً حديثه للمسؤولين بالصحة العالمية : لقد فشلوا في إجراء الإصلاحات المطلوبة والمطلوبة بشدة، لذلك قررتُ إنهاء علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه تلك الأموال إلى دول أخرى.

ودعت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إلى بدء العمل فورا في التحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد، وكذلك في رد فعل المنظمة إزاء الوباء.