من عائلة ارهابية.. اعتقال احد قادة 'داعش' كان ينوي استهداف المدنيين ببغداد

اعلنت مديرية استخبارات الداخلية، الجمعة، عن اعتقال احد قادة "داعش" كان ينوي استهداف المدنيين ببغداد، مبينا ان المعتقل ينتمي لعائلة ارهابية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال عملية أمنية نوعية ناجحة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية ضمن حزام بغداد وهو مصاب في أحداث تحرير الموصل".

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واضافت انه "القي القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص تمكن من الوصول الى عبوتين ناسفتين جاهزة للتفجير في منطقة السعيدات"، مشيرة الى ان "هذا الارهابي كان ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية".

وتابعت انه "وفقاً للمعلومات المتوفرة فإن عائلته إرهابية حيث أن لديه ثلاثة اخوه فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عجلة مفخخة في منطقة عرب جبور"، لافتة الى انه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا وتم رفع العبوتين دون حادث يذكر".