الشابندر: صراع النفوذ بين قيادات شيعة السلطة فرصة ذهبية لأذرع الشر لاقتطاع الأنبار

اكد السياسي العراقي عزت الشابندر، الجمعة، ان صراع النفوذ بين قيادات شيعة السلطة هو فرصة ذهبية لأذرع الشر لاقتطاع الأنبار لتكون جزءاً من صفقة القرن.

وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "يبدو أن صراع النفوذ بين قيادات شيعة السلطة وانشغالهم باقتناص المناصب والمكاسب أكثر اهمية من وحدة العراق".

واضاف انها "فرصة ذهبية لأذرع الشر لاقتطاع محافظة الأنبار عبر كونفيدرالية شوهاء لتكون جزءاً من صفقة القرن التي طالما حذّرنا الغافلين عنها".