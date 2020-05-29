ترامب: قررنا إنهاء علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، الصين بالتستر على انتشار فايروس كورونا، في حين أشار إلى أن بلاده قررت "إنهاء العلاقة" مع منظمة الصحة العالمية.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه قرر "قطع كل العلاقات مع منظمة الصحة العالمية" بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقاً.
وفي سياق منفصل، ذكر ترامب أن "الصين تسترت على انتشار فيروس كورونا وتسببت في جائحة عالمية"، مضيفاً أن "أعداداً كبيرة من الأرواح زهقت بسبب تعامل الصين مع جائحة كورونا وخسائر اقتصادية كبيرة تكبدها العالم".
وتابع، "سأصدر توجيها لحماية جامعاتنا ومختبراتنا من سرقة المعلومات ومنع دخول أشخاص من الصين يهددون مصالحنا"، معتبراً أن "الإجراء الأخير الذي اتخذته الصين تجاه هونغ كونع انتهاك صريح لالتزاماتها الدولية وسنرد عليه بكل قوة".
وفي سياق منفصل، ذكر ترامب أن "الصين تسترت على انتشار فيروس كورونا وتسببت في جائحة عالمية"، مضيفاً أن "أعداداً كبيرة من الأرواح زهقت بسبب تعامل الصين مع جائحة كورونا وخسائر اقتصادية كبيرة تكبدها العالم".
وتابع، "سأصدر توجيها لحماية جامعاتنا ومختبراتنا من سرقة المعلومات ومنع دخول أشخاص من الصين يهددون مصالحنا"، معتبراً أن "الإجراء الأخير الذي اتخذته الصين تجاه هونغ كونع انتهاك صريح لالتزاماتها الدولية وسنرد عليه بكل قوة".
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