نائب عن نينوى يؤكد عدم وجود سيطرة كاملة للأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية

أكد النائب عن محافظة نينوى قصي عباس، الجمعة، عدم وجود سيطرة كاملة للأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية.

وقال عباس في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا توجد سيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية ، حيث أشرنا مؤخرا عبور المنتجات الزراعية الحنطة والشعير إلى العراق ، وتم تسويقها إلى السايلوات الموجودة في العراق وخاصة في محافظة نينوى".



وأضاف أن "هنالك بعض السيطرات يشوبها الفساد سواءً تلك الفاصلة ما بين محافظتي نينوى باتجاه كركوك أو تكريت وبيجي"، مؤكداً أن "هنالك رسوم ربما تكون غير رسمية تُفرض بدون وجه حق، وبدورنا سنُتابع هذا الأمر ولكن على الأجهزة الأمنية أن تُعيد النظر بحق هذه السيطرات المتواجدة سواء على المنافذ وضبطها أو الواقعة ما بين المحافظات".

