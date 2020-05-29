تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

