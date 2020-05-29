«فصل الموظفة من الشركة» .. إنتشار فيديو واقعة «سنترال بارك» العنصرية يثير الغضب في «نيويورك»

تعرضت امرأة اتهمت بالعنصرية في الولايات المتحدة للفصل من عملها، بعد أن انتشر على شبكات التواصل مقطع فيديو تهدد فيه رجلا أسود في حديقة "سنترال بارك" الشهيرة في نيويورك.

وقالت "سكاي نيوز" أن شركة "فرانكلين تمبلتون" الاستثمارية التي تعمل فيها المرأة أعلنت بأنها لن تتسامح مع أي نوع من العنصرية.

وأضافت الشركة أنه "بعد إجراء مراجعة داخلية لما حدث في الحديقة، اتخذ قرار بإنهاء عمل الموظفة المعنية فورا".

Advertisements

وكان مقطع فيديو نشر على الإنترنت حصد أكثر من 30 مليون مشاهدة، أظهر الأميركية إيمي كوبر وهي تسير مع كلبها في الحديقة، قبل أن يطلب منها موظف أسود هناك تقييد كلبها.

لكن المرأة ردت بعنف قائلة: "سأخبرهم (الشرطة) بأن رجلا أميركيا إفريقيا يهددني".

وتفرض قواعد الحديقة على مرتاديها ربط حيواناتهم الأليفة في حال أرداوا اصطحابها إلى هناك.

ويدعى الموظف كريستيان كوبر، ولا صلة قرابة بين الاثنين، ويعمل مراقبا للطيور في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك.