شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق ينعى عبد الرحمن اليوسفى أحد رموز حقوق الإنسان فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ من الحزن و الأسى فقيد حقوق الإنسان والتحرر الوطني عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول الأسبق وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان و رمز من رموز التحرر الوطني في المغرب وأفريقيا الذي وافته المنية اليوم.

وأكد محمد فايق أن الراحل يعد أحد رموز القومية العربية ورائدا من رواد حركة حقوق الإنسان العربية وأحد السياسيين الوطنيين المغاربة الذي كافح من أجل التحرر الوطني والديمقراطية وسيادة القانون وتصفية الاستعمار بأفريقيا.

وأضاف فايق أنه برحيل اليوسفي فقد الوطن العربي وافريقيا أحد القامات الحقوقية والسياسية التي ساهمت بجهد وافر في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال كافة المناصب التي تقلدها خلال مسيرته الحافلة بالعطاء المتميز علي المستويين الحقوقي والسياسي، سيظل عطاؤه وما قدمه قدوة ونموذجا يحتذى به على مر الأجيال، مقدما خالص تعازيه و مواساته لأسرته و تلاميذه وللشعب المغربي و أعضاء الحركة الحقوقية في أرجاء الوطن العربي وأفريقيا .