اتهام مكتب محاماة أمريكي بالتجسس لصالح قطر

أعد موقع أمريكي مختص بالشؤون القانونية تقريرًا يتحدث فيه عن الاتهامات التي يوجهها اتحاد لكرة السلة ضد مكتب المحاماة "كوين إيمانويل" بالتجسس لصالح قطر.

وذكر موقع "أبف ذا لو" الأمريكي أن اتحاد كرة السلة "Big3" رفع دعوى قضائية ضد مكتب المحاماة كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان؛ بدعوى التظاهر بالعمل نيابة عن الاتحاد بينما كان في الواقع يخدم مصالح دولة قطر، ونظامها الحاكم، والعديد من شركاتها المملوكة للدوحة.

في دعوى رفعت يوم 28 مايو/آيار أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، يصف اتحاد كرة السلة "Big3"، الذي أسسه الممثل والفنان الموسيقي أيس كيوب وشريكه جيف كواتينيتز، ما فعله مكتب المحاماة كوين إيمانويل بـ"الخيانة السافرة"، وذلك من خلال خدمة عميل يدر ربحًا أكبر تتعارض مصالحه بشكل مباشر مع "Big3".

وفي الواقع، يقول الاتحاد إن لديه معلومات موثوق بها واعتقاد بأن قطر وعائلتها المالكة يدفعون لـ"كوين إيمانويل" أتعابًا قانونية بقيمة عشرات ملايين الدولار سنويًا، تتضمن أعمالًا مرتبطة بكأس العالم المقرر انعقاده في العاصمة الدوحة عام 2022.

ويبدو أن كواليس القضية الجديدة بدأت عام 2017 عندما كانت هناك محاولة من عملاء قطريين السيطرة على "Big3" بعد أن وعدوا بضخ ملايين الدولارات للاتحاد في شكل استثمارات وأعمال رعاية.





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لكن انتهى الأمر برفع اتحاد كرة السلة "Big3" دعوى قضائية عام 2018، حيث قال أن المستثمرين دفعوا فقط نصف المبلغ الذي وعدوا بدفعه، وتضمنت الدعوى أسبابًا أخرى تتعلق بالتشهير، والقذف، وتداخل العلاقات التعاقدية.

وتتهم الدعوى الجديدة ضد مكتب المحاماة لاعب كرة السلة الأمريكي روجر ميسون جونيور، الذي عمل مفوضًا بالاتحاد قبل طرده، بمساعدة العملاء القطريين في جهودهم لإنشاء اتحاد "3 ضد 3" مشابه لـ"Big3" ومنافس له.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن اللاعب الأمريكي كان قد رفع دعوى ضد صاحبه عمله السابق تضمنت مزاعم حول أن كواتينيتز أدلى بـ"تعليقات عنصرية مروعة".

لكن الاتحاد أكد في وقت سابق أنه طرد ميسون جونيور بسبب "إفساده من جانب العملاء القطريين" الذين كانوا يحاولون السيطرة على اتحاد كرة السلة.

ويقول اتحاد كرة السلة إن العلاقة بين محاميه مارك جيراجوس من شركة "جيراجوس وجيراجوس" ومكتب "كوين إيمانويل" في قضية ميسون، سمحت للأخير بالتسلل إلى الفريق القانوني لـ"Big3" من أجل تشتيت تركيزهم بعيدًا عن الصلات بين حكومة قطر واللاعب.

وفي النهاية، يقول الاتحاد إنه تمكن من الحصول على اعتراف بأن ميسون جونيور "استخدم دون قصد" من جانب القطريين.