لبنان يوافق على تمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة عام

وافق مجلس الوزراء اللبناني على تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة.



وجاء ذلك في جلسة عقدها الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الوزراء حسان دياب والوزراء.

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وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد نجد، إثر انتهاء الجلسة أن "المجلس وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة حيث أنها تنتهي في 31 أغسطس/ آب 2021

يذكر أن " اليونيفيل" كانت أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، الصادرين في 19 مارس/ آذار 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعاده السلام والأمن الدوليين، ومساعده الحكومة اللبنانية علي استعاده سلطتها الفعلية في المنطقة.

وفي أعقاب النزاع في يوليو/ تموز 2006، عزز مجلس الأمن، من خلال قراره 1701، ولاية اليونيفيل وقدراتها وأسند اليها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.