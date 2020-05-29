جونسون يدعو ترامب للمشاركة بقمة تطوير لقاح ضد كورونا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في القمة العالمية الخاصة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، تعقدها المملكة المتحدة.



وفي وقت سابق، دعا جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة دولية افتراضية حول تطوير لقاح ضد "كوفيد-19، وفقا لبيان المكتب الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه سيحضر القمة المستقبلية التي ترتب لها بريطانيا هذا العام، قائلا :إن الاجتماع يتيح فرصة ممتازة لتجديد الالتزام الدولي بجهود الرامية لإنقاذ الأرواح وضمان الوصول إلى لقاح ضد “كوفيد-19” عندما يتم تطويره.

Advertisements

وأشار جيبريسوس إلى أنه أجرى اتصالا “جيدا جدا” مع جونسون بحثا فيه جهود محاربة الفيروس التاجي، وأشاد بدعم المملكة المتحدة حكومة وشعبا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة".

وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقعا إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.