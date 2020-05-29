رئيس الاستخبارات: التطرف اليميني أكبر تهديد لألمانيا

ذكر رئيس الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدنفانج، أن التطرف اليميني، يشكل حاليا أكبر تهديد بالنسبة لألمانيا.



وقال هالدنفانج الجمعة في مدينة ماينتس الألمانية عقب محادثات مع وزير الداخلية المحلي لولاية راينلاند-بفالتس، روجر ليفينتس، :إن هناك ارتفاعا في عدد أنصار التيار اليميني المتطرف، وفي استعدادهم للعنف".

وأشار هالدنفانج إلى دعوات العنف على الإنترنت والاعتداءات، وقال: "اليقظة القصوى مطلوبة هنا".

وتابع هالدنفانج أنه سيعلن الأعداد الخاصة بتطورات التيار اليميني المتطرف في ألمانيا خلال طرح تقرير هيئته السنوي لعام 2019 في غضون أربعة أسابيع.