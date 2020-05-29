- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ناشطة ليبية على يد ميليشيا مسلحة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020
قال ناشطون ليبيون، مساء اليوم الجمعة، أن ناشطة إعلامية تدعى عفاف قريرة قتلت على يد ميليشيا مسلحة في العاصمة طرابلس.
ووفق ما تداولته حسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حادثة الاغتيال تمت داخل شقة قريرة، صباح اليوم، في عمارات حي الزهور بطريق المطار في العاصمة طرابلس.
وكتب الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق، على حسابه في تويتر: ”اليوم اغتيلت الناشطة ( عفاف قريرة ) داخل بيتها بحي الزهور في العاصمة طرابلس !! وما ظلمناهم ..“.
وفي حين لم تُكشف بعد تفاصيل حادثة الاغتيال، قال معلقون إن ميليشيا ”غنيوة الككلي“، التي تعد من أبرز الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة، هي التي تقف وراء الجريمة.
كما اتهم معلقون عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي بالتحريض ضد الناشطات، وأن مقتل الناشطة قريرة يأتي في سياق هذا التحريض، حسب قولهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ناشطة ليبية على يد ميليشيا مسلحة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.