مقتل ناشطة ليبية على يد ميليشيا مسلحة في طرابلس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

قال ناشطون ليبيون، مساء اليوم الجمعة، أن ناشطة إعلامية تدعى عفاف قريرة قتلت على يد ميليشيا مسلحة في العاصمة طرابلس.



ووفق ما تداولته حسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حادثة الاغتيال تمت داخل شقة قريرة، صباح اليوم، في عمارات حي الزهور بطريق المطار في العاصمة طرابلس.

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وكتب الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق، على حسابه في تويتر: ”اليوم اغتيلت الناشطة ( عفاف قريرة ) داخل بيتها بحي الزهور في العاصمة طرابلس !! وما ظلمناهم ..“.

وفي حين لم تُكشف بعد تفاصيل حادثة الاغتيال، قال معلقون إن ميليشيا ”غنيوة الككلي“، التي تعد من أبرز الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة، هي التي تقف وراء الجريمة.

كما اتهم معلقون عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي بالتحريض ضد الناشطات، وأن مقتل الناشطة قريرة يأتي في سياق هذا التحريض، حسب قولهم.