الإمارات تقف بجانب السودان.. وتواصل دعم القطاع الصحي ومكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

واصلت الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الطبية للأشقاء في السودان وذلك من خلال تقديم الدعم الكافي لمكافحة وباء كورونا فخلال شهر مايو قدمت الإمارات العديد من المساعدات للسودان ونذكرها في السطور التالية.



مساعدات طبية أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان.. " تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن.. ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة".

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أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن تقديم الشحنة الثالثة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت دولة الإمارات بتقديمها للشعب السوداني الشقيق.

وأوضح الصندوق - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات /وام/، اليوم الأربعاء - أنه جرى تسليم الشحنة الثالثة بالتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ليبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات 136 طنا من المواد الطبية والدوائية.

وقام صندوق أبوظبي للتنمية في مطلع الشهر الحالي بتسليم الشحنتين الأولى والثانية من المساعدات الطبية للقطاع الصحي وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب السوداني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء (كوفيد-19) وتداعياته.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إننا "نحرص دائمًا على مساندة الشعب السوداني وخاصة في ظل الظروف الحالية، ونسعى من خلال المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية إلى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية لأشقائنا السودانيين، ونحن ملتزمون بمساندة الحكومة السودانية بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية في المجالات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، وهو ما دأبنا طوال سنوات على القيام به من خلال تنفيذ مشاريع حيوية في جميع القطاعات الأساسية، انعكست نتائجها بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

من جانبه، قال حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات لدى السودان، إننا "لا ندخر جهدًا في مساعدة السودان حكومة وشعبًا، وذلك انطلاقًا من مبدأ علاقات الأخوة التي تجمعنا، ولطالما كان لصندوق أبوظبي للتنمية دورًا فعالًا في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين، من خلال جهوده التنموية في السودان".