جهود مكافحة كورونا مستمرة".. ماذا قدمت الإمارات خلال 24 ساعة لثلاث بلاد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

واصلت الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا، في شتى أنحاء العالم حيث دعمت الإمارات 3 بلاد خلال 24 ساعة.



السودان أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان.. " تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن.. ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة". وكانت دولة الإمارات أرسلت الشحنة الأولى إلى السودان في 22 أبريل الماضي، تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية. يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 668 طنا من المساعدات لأكثر من 58 دولة، استفاد منها نحو 668 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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غانا أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الخميس، عن شكره لدولة الإمارات، لتقديمها معدات ستستخدم في إنشاء مستشفى ميداني في غانا، سيستخدم في توفير الرعاية الطبية للعاملين في مجال المساعدة بغرب إفريقيا. وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسرا جويا دوليا لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، في إطار مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، نشر ديفيد بيزلي مقطع فيديو من أمام الطائرة التي تقل المساعدات، معلقا عليه بالقول: "مباشرة من أكرا. أنا هنا أمام (طائرة) C17 المقدمة من الإمارات العربية المتحدة. لقد هبطت للتو وهي تحمل أجزاء من مستشفى ميداني ننشئه لتوفير الرعاية الطبية للعاملين في مجال المساعدة في غرب إفريقيا". ووجه الشكر لحكومة غانا ودولة الإمارات وجميع الجهات المانحة، قبل أن ينشر مقطع فيديو آخر، أوضح فيه أنه اتصل بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، لطلب المساعدة. وأضاف: "هذه الطائرة هي نتيجة للطف دولة الإمارات وكرمها.. فور أن طلبت المساعدة من الشيخ محمد بن زايد وافق على تقديمها فورا دون أن يطرف جفنه حتى". كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "الجسر الجوي بين الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي قيد العمل. لقد حالفنا الحظ لحصولنا على (سي 17) في أكرا اليوم. إنها شهادة على المساعدة الهائلة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتها لبرنامج الأغذية العالمي في نقل المعدات الطبية الخاصة بوباء كوفيد 19 في مختلف أنحاء العالم".

كردستان أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا بشأن إرسال الإمارات، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويستفيد من المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.