الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار فيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان.. " تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن.. ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة".

وكانت دولة الإمارات أرسلت الشحنة الأولى إلى السودان في 22 أبريل الماضي، تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 668 طنا من المساعدات لأكثر من 58 دولة، استفاد منها نحو 668 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.