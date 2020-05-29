إبتداءاً من الغد.. الإمارات تعدل مواعيد برنامج التعقيم الوطني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ابتداء من يوم غد السبت ليبدأ من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا.



وذكرت وكالة وام الإماراتية الرسمية، أن وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قررتا تعديل برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الـعاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م وتستثنى من ذلك مضامير سباقات الهجن التي تكون من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا“.

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وذكرت الوكالة أن هذا القرار يأتي ”في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية والقيام بما تتطلبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، بالإضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي وتنشيط الحركة التجارية وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة“.

وأوضح القرار أنه ”سيتم الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة“.

وشددت ”وزارتا ”الصحة“ والداخلية و“هيئة الطوارئ والأزمات“ على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة ”متران“ وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.