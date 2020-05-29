شكرا لقرائتكم فيديو لقاسم سليماني يبكي في أحضان رئيس برلمان إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقب انتخاب الجنرال، محمد باقر قاليباف، رئيسا للبرلمان الإيراني، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم، يجمع قائد الحرس الثوري السابق بضربة أميركية، قاسم سليماني، مع قاليباف.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط عام 2005 من تأبين أحد قيادات الحرس الثوري وهو أحمد كاظمي، قاسم سليماني يبكي بحرقة في أحضان قاليباف.

وقتل قاسم سليماني بضربة أميركية في حرم مطار بغداد في الثالث من يناير مطلع العام الجاري.

وانتُخب الجنرال محمد باقر قاليباف ليكون رئيسا لمجلس النواب الإيراني، الخميس. ويتمتع قاليباف بخبرة لا تقل عن 40 عاما في الإدارة العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية والحضرية. رغم ذلك، فهو معروف بتورطه في قضايا فساد مالي كبيرة، وفقا لما نشره موقع راديو "فردا" المتخصص بالشؤون الإيرانية.

Advertisements

أول جنرال يتولى رئاسة البرلمان

وكان قاليباف أول جنرال في الحرس الثوري الإيراني، يصبح عمدة للعاصمة الإيرانية طهران. وبات قاليباف اليوم أول جنرال يتولى رئاسة مجلس النواب، وأول ضابط في الحرس الثوري يقود إحدى السلطات الثلاث في البلاد.

وخلال حملات انتخابات الرئاسة عام 2017، كشف الرئيس حسن روحاني أن قاليباف كان قد دعا إلى العنف وإلى شن "هجوم الكماشة" ضد الطلاب المحتجين في ذكرى انتفاضة الطلاب عام 2003.

اعترف بقمع الاحتجاجات

وعين خامنئي في عام 2000 قاليباف رئيسا للشرطة. وفي تسجيل صوتي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أقر الأخير بأنه وقائد لواء القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قد قمعا احتجاجات الطلاب باستخدام هراوات يحملها أشخاص على دراجات نارية جابت الشوارع آنذاك.

وبعد عشر سنوات، خلال الاضطرابات التي لحقت الانتخابات في 2009، وضع قاليباف، الذي كان عمدة لطهران آنذاك، المرافق البلدية تحت تصرف أولئك الذين قمعوا الاحتجاجات.