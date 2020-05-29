تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في تونس ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1701

كشفت وزارة الصحة التونسية أنّه "تمّ إجراء 429 تحليلًا مخبريًّا للكشف عن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، من بينها 30 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 50380".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 14 تحليلًا إيجابيًّا، 11 منها ل​حالات​ إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، و3 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الّذين تمّ إجلاؤهم، ووضعهم في مركز حجر صحّي إجباري، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس 1701 حالة، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 48 حالة، إذا لم تسجّل حالات وفاة جديدة".