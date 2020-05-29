باحثون أميركيون: 90% من البالغين المصابين بكورونا تعافوا بعد علاجهم بـ "روكسوليتينيب"

أفاد باحثون أميركيون في مستشفى سينسيناتي للأطفال، بأن "90% من البالغين المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، تعافوا بعد علاجهم بدواء "روكسوليتينيب" الذي يستخدم لعلاج المناعة لدى الأطفال.

وأشار الباحثون إلى أن "10% من المرضى الذين تلقوا العلاج شعروا بتسحن في صحتهم النفسية مقارنة بهؤلاء الذين تناولوا العلاجات ذات التأثير الوهمي"، لافتين إلى أن "الدواء ساعدهم على التعافي بشكل أسرع".

كما أعربوا عن أملهم بأن "يساعد الدواء في القضاء على عواصف السيتوكين، التي تعتبر أحد الأثار الجانبية لفيروس كورونا، إذ يهاجم الجهاز المناعي نفسه وخلاياه وأنسجته".

ومن الجدير ذكره أن العلماء اختبروا الدواء على 43 مريضا أصيبوا بفيروس كورونا في الفترة بين 9 و28 شباط الماضي، وتلقى نصفهم جرعتين يوميا من الدواء عن طريق الفم بالإضافة إلى الرعاية القياسية، بينما تلقى النصف الأخر علاجا وهميا ونفس الرعاية، وأظهرت النتائج أن 90% من المرضى الذين تلقوا الدواء أظهرت أشعتهم تحسنا ملحوظا خلال 14 يوما، كما أن العديد من المرضى الذين لم يتلقوا العلاج كانوا عرضة للموت بنسبة 14% عن غيرهم.