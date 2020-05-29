الصحة السودانية تسجل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية تسجيل 175 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 4521 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 38 حالة وغاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي إجمالي ضحايا الوباء في عموم البلاد إلى 233 حالة وفاة.

كما أكدت تعافي 67 مصابًا بالفيروس، ليصل عدد حالات الشفاء الإجمالي إلى 816 حالة شفاء.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام قانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل، توازيًا مع ضرورة الالتزام بتطبيق إرشادات الوقاية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بإصابتها بافيروس.