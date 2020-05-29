أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 4521 إصابة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 38 حالة وغاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي إجمالي ضحايا الوباء في عموم البلاد إلى 233 حالة وفاة.
كما أكدت تعافي 67 مصابًا بالفيروس، ليصل عدد حالات الشفاء الإجمالي إلى 816 حالة شفاء.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام قانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل، توازيًا مع ضرورة الالتزام بتطبيق إرشادات الوقاية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بإصابتها بافيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السودانية تسجل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.