الصحة التونسية: إمكانية رفع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بحلول أيلول

أشار عضو اللجنة القارة لمجابهة ​فيروس كورونا​ ب​وزارة الصحة​ التونسية، سمير عبد المؤمن، إلى إمكانية رفع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بحلول أيلول المقبل، مع استمارار تطبيق الإجراءات الوقائية في تونس حتى شهر آب 2020".

ولفت عبد المؤمن إلى أنه ''رغم المؤشرات الإيجابية المسجلة سواء على المستوى الاقليمي، ب​الجزائر​ و​المغرب​ الاقصى، وكذلك في ​أوروبا​ التي تشهد انخفاض تفشي الوباء فإن انتشار الفيروس مازال يشهد وتيرة متصاعدة بكل من القارة الأميركية و​جنوب أفريقيا​ وهو ما يؤكد تواصل مخاطر انتقال العدوى وتسربها إلى تونس".

كما أكد معارضته بشدة "عودة المهرجانات والفعاليات الثقافية والمسابقات الرياضية بحضور الجمهور، وضرورة إجراء مباريات بطولة ​كرة القدم​ بغياب الجمهور توقيا من مخاطر عدوى انتقال عدوى الفيروس".