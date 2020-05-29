إنتاج النفط الأميركي الخام انخفض 28 ألف برميل يوميا في شهر آذار

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير شهري، أنّ "إنتاج ​النفط​ الخام في ​الولايات المتحدة الأميركية​ انخفض بمقدار 28 ألف برميل يوميًّا، أي ما يعادل 0.2 بالمئة، في شهر آذار الماضي، إلى 12.716 مليون برميل يوميًّا". ويتباطأ الإنتاج الأميركي الكبير للخام على خلفيّة زيادة المعروض وقلّة الطلب، بسبب جائحة فيروس "كورونا".

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