تسجيل 101 إصابة جديدة بكورونا بإسرائيل بأكبر حصيلة منذ إعلان السيطرة عليه

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ إعلان السلطات السيطرة على سير الجائحة في إسرائيل، وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل بالتالي 16987 حالة، بينها 1927 تعتبر نشطة، منها 39 حرجة، وأضافت الوزارة أن 37 مريضا موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، بينما لا تزال حصيلة المتوفين عند مستوى 284 شخصا.
وعلى خلفية هذا الارتفاع الحاد للإصابات، الذي يعتبر الأكبر يوميا منذ إعلان السلطات السيطرة على سير الجائحة في إسرائيل، تنظر وزارة الصحة في تشديد إجراءات العزل الصحي بعد أن تم تخفيفها سابقا.
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