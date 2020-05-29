وفاة رضيع بسبب "كورونا" في سويسرا للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس

كشف ممثّل المكتب الفدرالي للصحة العامة في ​سويسرا​، ستيفان كوستر، عن "وفاة رضيع من جراء فيروس "كورونا" المستجد في سويسرا بعدما أُصيب في الخارج"، في أوّل حادث من نوعه منذ بدء انتشار وباء "​كوفيد 19​".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أنّ "هذه الوفاة ليست وفاة تلميذ، إنّما رضيع في كانتون أرغاو"، لافتًا إلى أنّ "الرضيع كان يعالَج قبل وفاته في "مستشفى زيوريخ الجامعي"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يعاني سابقًا من أمراض أُخرى.

وقد تسبّب وباء "كوفيد 19" بوفاة أكثر من 1650 شخصًا في سويسرا منذ رصد أوّل حالة في 24 شباط الماضي، في كانتون تيسان على الحدود مع ​إيطاليا​. وجاءت فحوصات أكثر من 30 ألفًا و800 شخص إيجابيّة من أصل عدد السكان البالغ 8,5 مليون نسمة، أي بمعدل 359 حالة من أصل مئة الف شخص.